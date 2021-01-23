Beşiktaşlı oyuncu Alperen Şengün rekor kırdı! Ligde zirveyi kimseye bırakmıyor

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında derbi maçta Beşiktaş Icrypex, Galatasaray'ı mağlup ederken mücadeleye siyah beyazlıların 18 yaşındaki oyuncusu Alperen Şengün damga vurdu.

Beşiktaş’ta Alperen Şengün; 10 sayı, 6 ribaund, 8 blokla oynarken bir rekora imza attı.

Siyah beyazlı takımın 18 yaşındaki pivotu Alperen Şengün, Galatasaray karşısında yaptığı 8 blokla, BSL'de 2013-14 sezonundan bu yana, bir maçta yapılmış en yüksek blok sayısına ulaştı.

2013-14 sezonunda Christopher Williams, yine bir maçta 8 blok yapmıştı.

LİGİN ZİRVESİNDE

Beşiktaş formasıyla ING Basketbol Süper Ligi'nde 18 maçta da görev alan Alperen, bu karşılaşmalarda toplam 349 sayı üreterek ligin en çok sayı atan oyuncusu unvanının sahibi oldu.

BLOK VE RİBAUNDUN DA KRALI

Galatasaray maçında toplamda 8 blokla oynayan Alperen, blok sayısını toplamda 35'e yükselterek bu alanda da zirvenin sahibi oldu.

Genç yıldız adayı, 18 maçta 185 ribaunda ulaşarak en yakın rakibi Mouhammadou Jaiteh'in 20 ribaund önünde yine zirvede yer aldı.