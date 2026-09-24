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Beşiktaşlı Olaitan, zirveye oynuyor! Rakibi Yamal

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#Beşiktaş#Junior Olaitan#Asist Kralı
Beşiktaşlı Olaitan, zirveye oynuyor Rakibi Yamal
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2026 17:05

Beşiktaş’ta sezon fırtına gibi başlayan Junior Olaitan, istatistiklerde önemli bir başarı elde etti.

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Beşiktaşlı Junior Olaitan, sergilediği futbolla Avrupa’da da adından söz ettiriyor. Siyah beyazlıların hücum organizasyonlarında kilit rol üstlenen 24 yaşındaki orta saha, skor katkısıyla teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

Beninli futbolcu, Avrupa’nın ilk 10 liginde tüm kulvarlarda en fazla asist yapan oyuncular arasında 5’inci sıraya yerleşti.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 13 resmi maça çıkan Olaitan, takım arkadaşlarına 6 gol pası verdi. Freiburg forması giyen Derry Scherhant 7 asistle zirvede... Barcelona’nın süper yıldızı Lamine Yamal ve Twente’den Sondre Orjasæter 6’şar asist yaptı. Olaitan da 13 maçlık periyottaki 6 asistiyle bu listenin 5’inci basamağına adını yazdırdı.

Geçen sezon devre arasında Göztepe'den Beşiktaş’a transfer olan Beninli orta saha, yarım devrede çıktığı 18 maçta takımına 2 gol 3 asistlik katkı sağladı.

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Teknik Direktör Vincenzo Italiano’nun vazgeçilmezleri arasında yer Olaitan, siyah beyazlılarda en çok süre alan isimlerden biri olarak da dikkat çekiyor.

 

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#Beşiktaş#Junior Olaitan#Asist Kralı

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