Beşiktaşlı Nübel'e milli müjde

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Beşiktaş'ın Alman kalecisi Alexander Nübel, gösterdiği başarılı performansın ardından Almanya Milli Takımı'na davet edildi.
Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Jürgen Klopp, göreve başlamasının ardından açıkladığı ilk kadroda Nübel'e de yer verdi.
Böylece Beşiktaş'ın 29 yaşındaki file bekçisi, yeniden Almanya Milli Takımı formasını giyme fırsatı yakaladı.
Başarılı eldiven bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 11 müsabakada forma giyerken kalesinde 5 gol gördü ve 7 maçta gole geçit vermedi.