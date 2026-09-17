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Beşiktaşlı Nübel'e milli müjde

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Nübel#Almanya Milli Takımı
Beşiktaşlı Nübele milli müjde
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2026 11:17

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Alman kaleci Nübel'e ülkesinden müjdeli haber geldi.

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Beşiktaş'ın Alman kalecisi Alexander Nübel, gösterdiği başarılı performansın ardından Almanya Milli Takımı'na davet edildi.

Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Jürgen Klopp, göreve başlamasının ardından açıkladığı ilk kadroda Nübel'e de yer verdi.

Beşiktaşlı Nübele milli müjde

Böylece Beşiktaş'ın 29 yaşındaki file bekçisi, yeniden Almanya Milli Takımı formasını giyme fırsatı yakaladı.

Başarılı eldiven bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 11 müsabakada forma giyerken kalesinde 5 gol gördü ve 7 maçta gole geçit vermedi.

Beşiktaşlı Nübele milli müjde

 

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#Beşiktaş#Nübel#Almanya Milli Takımı

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