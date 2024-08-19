Beşiktaşlı Muleka'ya Suudi Arabistan'dan teklif!

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Yeni alacağı futbolcular için yabancı kontenjanında yer açmaya çalışan Beşiktaş’ta, Jackson Muleka’nın Suudi Arabistan’a transferi konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

Al-Kholood Kulübü, geçen sezon yakından takip edip transfer listesine aldığı Demokratik Kongolu forveti renklerine bağlamak için harekete geçti. Suudi Arabistan Pro Lig’de mücadele eden kulüp, Muleka’yı satın almak için Beşiktaş’a resmi teklifte bulundu.

24 yaşındaki futbolcunun transfer ihtimalinin son derece yüksek olduğu öğrenildi. Siyah beyazlıların Temmuz 2022’de 3 milyon 350 bin Euro’ya Standard Liege’den aldığı Muleka, bu sezon sadece Süper Lig’deki Samsunspor maçında 11 dakika şans buldu. Genç futbolcu, dünkü Antalyaspor karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.