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Beşiktaşlı Miralem Pjanic'e Bosna Hersek'te tepki! Oyundan çıkarken...

#Beşiktaş#Pjanic#Bosna Hersek
Beşiktaşlı Miralem Pjanice Bosna Hersekte tepki Oyundan çıkarken...

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan Bosna Herkes-Finlandiya maçında tepki gördü.

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Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic, Bosna Hersek'te tepki gördü.

Bosna Hersek Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'ndaki kritik maçta Finlandiya'yı konuk etti.

Mücadeleyi konuk ekip 3-1'lik skorla kazandı ve Bosna Hersek'in Dünya Kupası umutları sona erdi.

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Bosna basınında yer alan habere göre; Bilino Polje Stadı'ndaki taraftarlar, yenilginin faturasını Pjanic'e kesti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Bosna tribünlerinden 'Pjanic dışarı' tezahüratları yükseldi.

Mücadelenin 66. dakikasında Pjanic oyundan çıkarken taraftarların bir bölümü ıslıklayıp yuhalarken, bir bölümü ise alkışlayarak yıldız futbolcuya destek verdi.

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#Beşiktaş#Pjanic#Bosna Hersek

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