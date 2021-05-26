Beşiktaşlı Kevin N’Koudou'dan Galatasaray'a gönderme! "Sanki Şampiyonlar Ligi kupası kazandılar"

Spor Arena / İsmail ER - Bu sezon ligde 32 maçta 8 gol 4 asist ile oynayan Fransız futbolcu bu performansın 5 gol, 1 asistlik kısmına son 10 haftada imza attı. Hürriyet’e konuşan 26 yaşındaki futbolcu; kariyerinin en başarılı dönemini geçirdiğini belirtirken şunları söyledi: “Hedef Şampiyonlar Ligi... Süper Lig’de yakaladığımız istikrarın üstüne koyarak yolumuza devam etmeliyiz. Sergen Yalçın ve ekibi sayesinde özellikle bu sezon muhteşem oynadık. Şampiyonlar Ligi’ne layık bir futbol ile şampiyon olduk

Sergen Yalçın bizi inandırdı

Şampiyonluk hayal değildi. Sezon başında teknik direktörümüz Sergen Yalçın bizi inandırdı. Ligin ilk yarısında aldığımız mağlubiyetlere rağmen teknik direktörümüz Sergen Yalçın hiç tepki göstermedi ve ‘Yolumuz uzun, dikkat edin kendinize’ diyerek moral verdi. Şampiyonluğun en kritik maçı Galatasaray karşılaşmasıydı. Karagümrük gibi Galatasaraylı oyuncuların soyunma odalarındaki sevinç çığlıklarına güldük! Sanki Şampiyonlar Ligi kupası kazandılar. Onlar da sevinecek. Ama ‘Biz lig bitmeden, bitmez’ dedik.

Teknik ekip karışmıyor, moral veriyor

Ramazan nedeniyle birçok maça oruçlu çıktım. Teknik heyet karışmıyor. Aksine moral veriyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ı diğer teknik direktörlerden ayıran özellik; futbolcuları özgür bırakması, eski teknik adamlar cep telefonu ve yemek saatini askeri kamp uygulaması yapardı. Sergen Hoca ‘Bana sahada lazımsınız’ diyerek bize güvenini gösterdi. Takımda Sergen Yalçın kadar en önemli isim Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ’dı. Yapıcı ve sürekli destek veren, şampiyonluğa inanmış insan.”

Üzülme, biz Beşiktaş’ta penaltıya alışık değiliz

“Kaçırınca dünyalar başıma yıkıldı. Hoca maçtan sonra ‘Üzülme, Beşiktaş olarak penaltıya alışık değiliz, alışacağız’ diyerek moral verdi ve daha çok çalışmamı söyledi.”

N’Koudou 5. dakikada penaltı kazandıkları Ankaragücü maçında topun başına geçip atışı kaçırmasının ardından büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Fransız futbolcu, Süper Lig’in 35. haftasında oynanan ve Vodafone Park Stadı’nda 2-2 biten karşılaşmanın ardından teknik direktör Sergen Yalçın’ın kendisini şu sözlerle teselli ettiğini açıkladı:

iÇiMDEN GELDi AMA...

“Ankaragücü karşısında kaçırdığım penaltıda dünyalar başıma yıkıldı. 17 maç sonra penaltı kazanmışız. O sırada herkes penaltı atmak istedi. İçimden geldi. Topu ben kaptım. Teknik direktörümüz Sergen Yalçın maçtan sonra “Üzülme, Beşiktaş olarak penaltıya alışık değiliz, alışacağız’ diyerek moral verdi ve daha çok çalışmamı söyledi.”

SEYiRCiSiZ, iDMAN GiBi

26 yaşındaki yıldız seyircisiz karşılaşmaların antrenman maçları gibi geldiğini de belirtirken “Taraftar coşkusu bizleri daha çok etkiliyor. Vodafone Park’ta taraftar fark ettiriyor. Bizlere öz güven aşılıyor” dedi. N’Koudou, İngiltere ve İspanya’daki ligleri yakından takip ettiğini de ifade etti.

LiGDE SAKiN KALANLAR ZiRVE YAPTI

“Süper Lig’de en iyi kadro F.Bahçe ve G.Saray’da vardı. Ama sakin olanlar zirve yaptı. Hatayspor, Sivasspor, Göztepe, Malatyaspor çok iyi kadroya sahiptiler. Ankaragücü ligin sonlarından başarılıydı ancak küme düştü.”

TÜRKiYE’DE LARiN, AVRUPA’DA BURAK YILMAZ

Türkiye’nin en iyi golcüsü şu anda Larin, Avrupa’da Burak.

İstanbul’a aşığım. Nereye gitsem ilgi görüyorum. Ayasofya Camii’ne hayran kaldım. Topkapı Sarayı, Arkeoloji Müzesi mucize tasarım.