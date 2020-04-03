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Futbol
Haber Giriş: 03.04.2020 - 08:47,Son Güncelleme:/

Beşiktaşlı Karius'un yeni takımı! Satın alma opsiyonu ile.. - Transfer Haberleri

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Beşiktaşlı Karius'un yeni takımı! Satın alma opsiyonu ile.. - Transfer Haberleri
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Beşiktaş'ta eleştiri oklarının hedefi olan Loris Karius'un yeni adresi de belli oldu

Sezon sonunda Beşiktaş'a veda edecek olan Loris Karius için ülkesinden transfer iddiası geldi. Alman gazetesi Bild, tecrübeli kaleci için Hertha Berlin'in devrede olduğunu öne sürdü.

Haberde Mavi- Beyazlılar'ın, Karius'u satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği belirtildi. Başarılı eldivenin, kız arkadaşı Sophia Thomalla'nın da Berlin'de yaşaması nedeniyle transfere çok sıcak baktığı kaydedildi.

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