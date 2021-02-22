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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.02.2021 - 14:50 | Son Güncelleme:

Beşiktaşlı Josef de Souza'dan eğitime destek

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Beşiktaşlı Josef de Souza'dan eğitime destek
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Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, Galatasaray ile oynanan derbi maçta gol attığı kramponu ve formasını Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) yararına açık artırmaya çıkardı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 19. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona eren derbide ilk golü atan Josef de Souza'nın açık artırmaya çıkardığı forması ve kramponundan elde edilecek gelir, TEGV'ye bağış olarak aktarılacak.

 

Beşiktaşlı Josef de Souzadan eğitime destek

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