Beşiktaşlı Josef de Souza'dan eğitime destek

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 19. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona eren derbide ilk golü atan Josef de Souza'nın açık artırmaya çıkardığı forması ve kramponundan elde edilecek gelir, TEGV'ye bağış olarak aktarılacak.

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