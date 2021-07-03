Beşiktaşlı Josef de Souza'dan Alex Teixeira paylaşımı! Transfer bitti...

Sergen Yalçın yönetiminde başarılı bir sezon geçirerek 2 kupayı birden müzesine götüren siyah beyazlılar, yeni sezonda Devler Ligi'nde mücadele edebilecek güçlü bir kadro oluşturma hedefinde.

Vincent Aboubakar'ın takımdan ayrılmasıyla forvet bölgesine takviye çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın ismi Diego Costa, Edin Dzeko gibi isimlerle anılırken 10 numara bölgesine dünyaca ünlü bir ismi katmaya hazırlanıyor.

TRANSFER SİNYALİ VERDİ

Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira transferinde büyük aşama kaydeden siyah beyazlılarda Josef de Souza transferin sinyalini verdi.

Birlikte tatil yaptığı Alex Teixeira'ya Kartal pozu verdirerek taraftarı heyecanlandıran Josef, bu kez de sosyal medya paylaşımıyla "transfer bitti" dedirtti.

"TÜRKİYE'DE GÖRÜŞÜRÜZ"

Josef de Souza, Alex Teixeira'nın kızının yaptığı yoruma dikkat çeken bir yanıt verdi.

Teixeira'nın kızının yaptığı yoruma "Türkiye'de görüşürüz" yanıtını veren Josef de Souza, siyah beyazlı taraftarları heyecanlandırırken transferin bittiğine dair yorumların yapılmasına neden oldu.

"BEŞİKTAŞ'TA OYNAYABİLECEK SEVİYEDE"

Geçtiğimiz günlerde Alex Teixeira'yla ilgili gelen soruya yanıt veren Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "2 santrfor transferi yapmak istiyoruz. "Alex Teixeira ve Fernando, Beşiktaş'ta oynayabilecek seviyede. Serbest oyuncuların hepsine bakıyoruz. Sonuçta bonservisleri elinde. Şartlar ne olur, bizim istediğimiz şartlara gelir mi, bakmak lazım." demişti.

İLK GÖRÜŞMEDE BEŞİKTAŞ’TAN SERVET İSTEDİ

Bonservisi elinde olan Alex Teixeira’nın ilk istediği rakam, deyim yerindeyse siyah beyazlıların elini yaktı!

31 yaşındaki futbolcu hem yıllık 3.5 milyon Euro garanti para hem de aynı miktarda imza parası talep etti.

PAZARLIKTA SON AŞAMAYA GELİNDİ

Beşiktaş Yönetimi ise bu rakamı yüksek bularak indirime gitmesini istedi. Brezilyalı futbolcunun son görüşmelerin ardından yıllık 2.5 milyon avro istediği ve transferde son aşamaya gelindiği öğrenildi.