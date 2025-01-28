Beşiktaşlı Jean Onana için transfer gelişmesi! Yunan ekibine önerildi

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Spor Arena Dış Haberler | Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Marsilya'ya kiraladığı bu sezon da sadece 6 maçta forma şansı verdiği Jean Onana ile ilgili Yunan basınında önemli bir habere yer verildi.

Buna göre Beşiktaşlı Jean Onana, menajerler tarafından Panathinaikos'a önerildi.





ÖNCELİKLİ TERCİH DEĞİL

Haberin detaylarında, Onana'nın Panathinaikos için transferde öncelik olmadığı ifade edilirken, oyuncunun menajerinin kiralık ya da bonservissiz Pana'ya verilebileceğini aktardığı ifade edildi.



Beşiktaş tarafının Onana ile yola devam etmek istemediği bilgisi de haberde yer aldı.









