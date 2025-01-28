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Beşiktaşlı Jean Onana için transfer gelişmesi! Yunan ekibine önerildi

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#Transfer#Beşiktaş#Jean Onana
Beşiktaşlı Jean Onana için transfer gelişmesi Yunan ekibine önerildi
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 17:12

Beşiktaş'ın Kamerunlu ön liberosu Jean Onana ile ilgili Yunan basınında transfer gelişmesi yazıldı. Siyah beyazlılarla bu sezon sadece 6 müsabakada yer alan Jean Onana'yı menajeri, komşu ekibine önerdi. İşte ayrıntılar...

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Spor Arena Dış Haberler | Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Marsilya'ya kiraladığı bu sezon da sadece 6 maçta forma şansı verdiği Jean Onana ile ilgili Yunan basınında önemli bir habere yer verildi.

Buna göre Beşiktaşlı Jean Onana, menajerler tarafından Panathinaikos'a önerildi.

Beşiktaşlı Jean Onana için transfer gelişmesi Yunan ekibine önerildi


ÖNCELİKLİ TERCİH DEĞİL
Haberin detaylarında, Onana'nın Panathinaikos için transferde öncelik olmadığı ifade edilirken, oyuncunun menajerinin kiralık ya da bonservissiz Pana'ya verilebileceğini aktardığı ifade edildi.

Beşiktaş tarafının Onana ile yola devam etmek istemediği bilgisi de haberde yer aldı. 

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#Transfer#Beşiktaş#Jean Onana

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