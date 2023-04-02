Beşiktaşlı golcü Vincent Aboubakar: "Fenerbahçe taraftarından özür diliyorum"

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Nathan Redmond ve Vincent Aboubakar açıklamalar yaptı.

Derbide 1 gol ve 3 asistle yıldızlaşan Nathan Redmond, "Takımı ve herkesi tebrik ederim. Çok konsantreydik. Penaltı ve kırmızı kartı düşünürsek, birlikte kaldık, dağılmadık. İkinci yarı harika bir performans gösterdik ve Fenerbahçe karşısında maçı kazanmayı hak ettik." ifadelerini kullandı.

İngiliz oyuncu, "10 kişi kaldığımız maçlar da oynadık. Benim görevim takıma yardımcı olmaktı. 10 kişi kaldığınızda her fırsatı değerlendirmeniz lazım. Ben de üstüme düşeni yaptım." dedi.

"HAK ETTİĞİMİZ YER ZİRVE"

Maçı kafasında yaşadığını kaydeden Aboubakar, "Maçtan önce kafamda maçı yaşıyordum. Buraya kazanmak için geldiğimizi söylemiştim. Bu yüzden çok koştum. Hepimiz çok koştuk. Biz Beşiktaş'ı hak ettiği yer olan zirveye taşımak için buradayız. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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"MÜTHİŞ BİR KARAKTER GÖSTERDİK"

Savaşarak kazandıklarına dikkat çeken Kamerunlu oyuncu, "10 kişi kaldığınız zaman daha çok koşmalısınız, yardımlaşmalısınız. Sahada müthiş bir ruh, müthiş bir karakter gösterdik. 10 kişi ancak savaşarak kazanabilirsiniz." açıklamasını yaptı.

"FENERBAHÇELİLER'DEN ÖZÜR DİLERİM"

Aboubakar, son olarak, "Futbolda bazı şeyler olabilir. Maç içinde olanlardan ötürü Fenerbahçe taraftarından özür diliyorum." dedi.