Beşiktaşlı golcü Jackson Muleka'ya talip çıktı

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Siyah beyazlıların golcüsü Muleka'ya, Championship takımlarından Blackburn Rovers'ın talip olduğu öne sürüldü.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Daily Mail'de yer alan habere göre; Blackburn, Muleka'yı kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunuyor.
Demokratik Kongolu futbolcunun bonservis bedelinin 4 milyon sterlin civarında olduğu belirtildi.
BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 6 GOL
Jackson Muleka, 32 maçta 6 gol atarken 1 kez de asist yaptı. Muleka'nın siyah beyazlı kulüple olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.