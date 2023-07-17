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Beşiktaşlı golcü Jackson Muleka'ya talip çıktı

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#Transfer#Beşiktaş#Jackson Muleka
Beşiktaşlı golcü Jackson Mulekaya talip çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 18:28

Beşiktaş'ın golcüsü Jackson Muleka'ya, Championship ekibi Blackburn Rovers talip oldu.

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Siyah beyazlıların golcüsü Muleka'ya, Championship takımlarından Blackburn Rovers'ın talip olduğu öne sürüldü.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Daily Mail'de yer alan habere göre; Blackburn, Muleka'yı kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunuyor. 

Demokratik Kongolu futbolcunun bonservis bedelinin 4 milyon sterlin civarında olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 6 GOL

Jackson Muleka, 32 maçta 6 gol atarken 1 kez de asist yaptı. Muleka'nın siyah beyazlı kulüple olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

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#Transfer#Beşiktaş#Jackson Muleka