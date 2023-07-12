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Beşiktaşlı golcü Jackson Muleka'nın talipleri artıyor! 

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Jackson Muleka#Transfer
Beşiktaşlı golcü Jackson Mulekanın talipleri artıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 07:00

Beşiktaş’tan ayrılması gündemde olan Demokratik Kongolu oyuncunun talipleri artıyor. İsmi Suudi Arabistan, Mısır, Rusya ve Katar takımlarıyla anılan yıldız futbolcu için Süper Lig’den Alanyaspor ve Kasımpaşa da devrede. İki kulüp de Muleka’yı kiralamak istiyor.

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Beşiktaş’ta geçen sezon başında 3.3 milyon Euro’ya Standard Liege’den alınan ancak beklenenin altında performans sergileyerek gözden düşen Jackson Muleka’ya çok sayıda talip var. Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Demokratik Kongolu kanat oyuncusu için Suudi Arabistan, Mısır, Rusya ve Katar takımlarının devrede olduğu öğrenildi.

Ayrıca Süper Lig’den Alanyaspor ve Kasımpaşa da Muleka’yı kiralamak istiyor. Her iki kulüple temaslar devam ederken eğer Muleka giderse Club Brugge’de forma giyen forvet David Okereke için harekete geçilecek.

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ALANYA’NIN iNADI 

Öte yandan Beşiktaş, geçen sezon kiralık oynattığı Tayfur Bingöl için Alanyaspor’un yeniden kapısını çalarak milli oyuncunun bonservisini istedi. Alanyaspor’un 1 milyon Euro’dan aşağı düşmemesi şimdilik görüşmeleri tıkarken Tayfur, Akdeniz ekibinin yönetimiyle görüşerek kendisine kolaylık sağlamalarını rica etti.

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AMARTEY KARARINI CUMA GÜNÜ VERECEK

Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş’in ısrarla kadroda görmek istediği, yönetimin de görüşmelerini sürdürdüğü Daniel Amartey kararını cuma gününe kadar vereceğini söyledi. Leciester’dan ayrılan 28 yaşındaki futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor. Amartey’e başka taliplerin de olduğu bu nedenle oyuncunun henüz net karar veremediği gelen haberler arasında.

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#Beşiktaş#Jackson Muleka#Transfer

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