Beşiktaşlı Gökhan Töre, Rize'de parladı! Golü attı, sakatlandı

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Cyle Larin ve Cenk Tosun’un yokluğunda en ileri uçta çıktığı ilk maçta Kayserispor karşısında etkili bir performans sergileyen Gökhan Töre, forvette sahaya çıktığı ikinci karşılaşmada Çaykur Rizespor deplasmanında fileleri havalandırdı.

29 yaşındaki yıldız, 57. dakikada Welinton’un asistinde golünü attı. Gökhan bu sezon 3. golünü atarken, Sergen Yalçın’ın “Sana gol atacaksın demiştim” ifadelerini kullanması dikkat çekti. Gol sonrasında sakatlanan Gökhan Töre, 62. dakikada yerini sakatlıktan dönen Cyle Larin’e bıraktı.

BEŞİKTAŞ'IN İKİ GOLÜ VAR'A TAKILDI

Rizespor deplasmanında Beşiktaş’ın attığı 2 gol VAR’dan döndü. 17. dakikada Gökhan’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ljajic, yerden uzak köşeye şutunu çekti ve topu ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonrasında ise pozisyonda ofsayt tespit edildi ve gol iptal edildi. 43. dakikada ise Josef’in ceza sahasına doldurduğu topu Vida indirdi. Kale sahasında topla buluşan Atiba fileleri havalandırdı. VAR incelemesi sonrasında elle oynama tespit edildi ve bu gol de iptal edildi