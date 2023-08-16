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Beşiktaşlı Ghezzal'ın oğlu ile kayınvalidesi trafik kazası geçirdi

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#Beşiktaş#Ghezzal#Ghezzal Oğlu Trafik Kazası
Beşiktaşlı Ghezzalın oğlu ile kayınvalidesi trafik kazası geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 16:53

Beşiktaş Kulübü, Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'ın oğlu ile kayıvalidesinin Fransa'da traik kazası geçirdiğini açıkladı. Kulüpten yapılan bilgilendirme mesajında Ghezzal'ın oğlu ve kayınvalidesinin durumuna ilişkin bir mesaj da paylaşıldı.

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Beşiktaş Kulübü, Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'ın oğlu ile kayıvalidesinin Fransa'da traik kazası geçirdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada Ghezzal'ın oğlu ve kayınvalidesinin durumuna ilişkin bir mesaj paylaşıldı.

Siyah beyazlı kulübün açıklaması şöyle;

Futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın oğlu ile kayınvalidesinin Fransa’da trafik kazası geçirdiklerini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Ghezzal, hayati tehlikeleri bulunmayan oğlu ile kayınvalidesinin tedavi süreçlerini takip etmek üzere Fransa’ya gitmiştir.

Rachid Ghezzal’ın oğlu ile kayınvalidesine acil şifalar diler, Ghezzal ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

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#Beşiktaş#Ghezzal#Ghezzal Oğlu Trafik Kazası

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