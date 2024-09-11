Beşiktaşlı Gabriel Paulista: Süper Lig hakemleri aynı La Liga'daki gibi

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Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Paulista, sezona çok iyi başladıklarını belirterek, bu performansı sürdüreceklerine inandığını söyledi.

Siyah-beyazlı takımın sezon başında kadrosuna kattığı 33 yaşındaki stoper, dün düzenlediği basın toplantısında “Çok iyi başladık ve bunu sürdürmek zorundayız. Daha iyisini yapmak zorundayız. Bu şekilde devam etmeliyiz. Az hata yapan bir takımız ve bunu daha da azaltacağız. Beşiktaş’a yakışan ve kupalar kazanan takım hüviyetini kazandığımızı söyleyebilirim” dedi.

'AVRUPA LİGİ BÜYÜK BAŞARI OLUR'

Gabriel Paulista, hakem yönetimi açısından daha önce oynadığı ligler ile Süper Lig’i kıyaslarken “İngiltere’de hakemler oyunun oynanmasına daha çok izin veriyor. La Liga’da oyunun biraz daha çok durdurulduğunu söyleyebilirim. Hakemler daha çok müdahale ediyorlar. Türkiye, bu açıdan La Liga’ya benziyor” diye konuştu. Yıldız oyuncu Avrupa’da da başarı hedeflediklerini belirterek “Avrupa Ligi’ni kazanmak müthiş bir hayal ve başarı olur” diye konuştu.