Beşiktaşlı futbolcuların Galatasaray derbisi sonrası konuşmaları ortaya çıktı: Elimizden kaçırdık!

Süper Lig’in 8. Haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Mücadele, 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.

Maç gollerini 12. Dakikada Abraham, 55. Dakikada İlkay Gündoğan kaydetti.

GALATASARAY 10 KİŞİ TAMAMLADI

Dakikalar 34’ü gösterdiğinde Galatasaray’da Davinson Sanchez, Beşiktaşlı Rafa Silva’nın net gol pozisyonunu faul ile engelledi. Maçın hakemi Yasin Kol, yıldız ismi kırmızı kart ile cezalandırdı.

ABRAHAM: 1 PUAN İÇİN MUTLU DEĞİLİZ

Maç sonrası Beşiktaş’ta Tammy Abraham, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

Buraya gelirken zor bir deplasman olacağını biliyorduk. Galatasaray iyi bir takım ve iyi oyunculardan kurulu. 1 puan için mutlu değiliz. Zaman zaman .çok naziktik, daha fazla faul kazanabilirdik. Futbol hatalar oyunu, bizim de bir hatamızdan rakip cezalandırdı.

Soyunma odamıza gidip bakabilirsiniz, 1 puandan herkes mutsuz. Sağlık ekibimizin hakkını vermek lazım. Ağrı ile oynadım. Takım için fedakarlık yapmam lazımdı. Gol atmam güzel ama 3 puan alsak, daha mutlu olurduk. Bu maçtaki özgüveni, bir sonraki maça taşımamız gerek."

SOYUNMA ODASINDA GÖRÜŞ BİRLİĞİ: FIRSAT TEPTİK

Beşiktaşlı futbolcular maçın bitiş düdüğü ile beraber soyunma odasının yolunu tutarken, görüş birliği hakimdi. Bir yandan gol ile sonuçlanmayan pozisyonları değerlendiren futbolcular, bir yandan da kaçan galibiyete üzüldüler.

’10 KİŞİYDİLER, YENMELİYDİK’

Siyah beyazlılar, özellikle Galatasaray’ın uzun süre 10 kişi oynamasına karşın skor olarak galibiyete erişememenin üzüntüsünü dile getirdiler. Derbi galibiyetinin ellerinden kaçtığını dile getirdiler.

Beşiktaş, milli ara sonrasında evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.