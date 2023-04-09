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Beşiktaşlı futbolculardan Tayyip Talha’ya destek

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#Beşiktaş#Tayyip Talha#Süper Lig
Beşiktaşlı futbolculardan Tayyip Talha’ya destek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2023 23:02

Beşiktaş’ın, Giresunspor’u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı futbolcular, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe maçında sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Tayyip Talha Sanuç’un formasını açarak genç oyuncuya destek oldu.

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında sahasında Giresunspor’u 3-1 mağlup etti.

Mücadelenin ardından siyah-beyazlı oyuncular, geçen hafta deplasmanda 4-2 kazanılan Fenerbahçe müsabakasında sakatlanan ve yaklaşık 6 ay formasından uzak kalacak Tayyip Talha Sanuç için şık bir harekette bulundu.

Beşiktaşlı futbolcular, tribünleri selamladıkları sırada 23 yaşındaki savunmacının formasını açtı. Siyah-beyazlı taraftarlar da bunun ardından alkışlarla Tayyip Talha’ya moral verdi.

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#Beşiktaş#Tayyip Talha#Süper Lig

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