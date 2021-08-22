Beşiktaşlı futbolculardan N'Sakala sözleri! "Şok olduk..."

N'Sakala'nın kendilerini çok kaygılandırdığını belirten Atiba, "Böyle olayların saha içerisinde kimsenin başına gelmesini istemeyiz. Dualarımız kendisi için. Böyle anlara şahit olmak çok zor. Umarım en kısa süre içerisinde aramıza dönecektir." diye konuştu.

Maçı da değerlendiren Atiba, fırsatları değerlendiremediklerini belirtirken "Normalde yapmamız gerekenleri yapamadık. İkinci yarıda baskılı başladık. Fırsatlar da bulduk ama değerlendiremedik. Oyunun sonunda da malum olaydan ötürü temposuz düştü." dedi.

Beşiktaş'ın golcüsü Kenan Karaman ise "Şu anda maçı değerlendiremeyeceğim, aklımız şu anda N'Sakala'da. Şok olduk. Onu düşünüyoruz. Şu anda durumu iyiymiş. Eriksen olayından sonra insanın aklına kötü kötü şeyler geliyor." diye konuştu.