Beşiktaşlı futbolculardan Kasımpaşa mağlubiyeti yorumu: "İlk yarı uyuduk maalesef"

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Kalan maçları kazanarak Avrupa hedefini gerçekleştirmek istediklerini kaydeden Valentin Rosier, "Bizim için iyi bir maç olmadı. İlk yarı istediklerimizi yapamadık. 2. yarıda zorlamaya çalıştık ama yeteri kadar üretken olamadık. Pozisyonlar var, VAR nedeniyle iptal edilen pozisyonlar var. Orada da bizim tarafımıza düşmedi oyun. Genel olarak kötü bir geceydi. 4 maç var ve sonuna kadar Avrupa hedefini zorlamaya çalışacağız. Bir an evvel bu maçı unutmamız gerekiyor. Yarından itibaren pazar günkü maç için hazırlanacağız ve o maçı kazanmaya çalışacağız." diye konuştu.

Kasımpaşa'nın kendilerinden daha iyi olduğunu ve galibiyeti hak ettiklerini belirten Josef de Souza, "Söylemek zorundayız ki, Kasımpaşa özellikle ilk yarı bizden çok daha iyiydi. 2-0 önde kapattı ilk yarıyı. Biz ilk yarı uyuduk maalesef, üzülüyorum bunu söylerken. Buraya gelip, takımı tebrik etmek isterdim ama üzücü bir konuşma yapmak zorundayım. Taraftarımızdan özür diliyorum. Çok üzüldüğümüz, kötü bir mağlubiyet aldık. Bizden daha iyiydi Kasımpaşa. Devam edeceğiz, devam etmek zorundayız. Orta sahada kendimi yalnız hissetmedim, Pjanic bana yeterince yardım etti. Fakat bu sisteme adapte olmak zorundayız. Genelde bu sistemde top orta sahada olmuyor. Stoperlerimiz genelde topla çıkıyorlar. Bu yüzden bizim dönen topları almamız gerekiyor." dedi.