BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolculara tekme atan saldÄ±rgana 1 yÄ±l 8 ay hapis

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Eryaman StadÄ±â€™nda 4 EylÃ¼l 2022 tarihinde oynanan MKE AnkaragÃ¼cÃ¼-BeÅŸiktaÅŸ futbol maÃ§Ä±nÄ±n bitiÅŸ dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± esnada kale arkasÄ± tribÃ¼nÃ¼nden sahaya atlayarak BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolculara tekme atan sanÄ±k B.Ã–., hakkÄ±nda Ankara BatÄ± 3â€™Ã¼ncÃ¼ Asliye Ceza Mahkemesiâ€™nce yapÄ±lan yargÄ±lama neticesi S.Y.â€™ya â€™muhalefetâ€™ suÃ§undan 1 yÄ±l 3 ay, â€™kasten yaralamaâ€™ suÃ§undan 5 ay olmak Ã¼zere toplamda 1 yÄ±l 8 ay hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verildi.