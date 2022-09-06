Ankaragücü maçında Beşiktaşlı futbolculara saldıran kişi için 3 yıla kadar hapis istemi

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Beşiktaşlı futbolculara tekmeli saldırıda bulunan Berkay Ö. hakkında, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemi ile iddianame düzenlendi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "6222 sayılı kanunun 18'inci maddesi uyarınca, yargılaması sona erip verilecek hüküm kesinleşinceye kadar seyirden yasaklama tedbiri uygulanan Berkay Ö. hakkında, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 16/2 maddesi uyarınca Ankara Batı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesine, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemi ile iddianame düzenlenmiştir" denildi.

Ankara'da, MKE Ankaragücü- Beşiktaş maçının ardından sahaya girip, Beşiktaşlı futbolculara tekmeyle saldıran Berkay Ö. (20), dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Daha sonra başsavcılık bu karara itiraz etmişti.

PREMİER LİG'DE SAHAYA GİRİP OYUNCUYA SALDIRAN TARAFTARA HAPİS CEZASI

2019 yılında Birmingham ile Aston Villa arasında oynanan derbi maçın 10. dakikasında sahaya girerek Aston Villa kaptanı Jack Grealish'e yumruk atan Birmingham taraftarı Paul Mitchell, hapis cezasına çarptırılmıştı.



Jack Grealish, yumruğun etkisiyle yere düşerken saha bir anda karışmış, Güvenlik görevlileri Jack Grealish'e yumruk atan Paul Mitchell yakalamış ve ardından tutuklanarak gözaltına alınmıştı.

Ankaragücü - Beşiktaş maçı olaylar sonrası saldırganla ilgili son dakika gelişmesi Ne yaptırım olacak Josef de Souzaa gelecek ceza...

27 yaşındaki saldırganın davası bugün Birmingham'da görülürken Paul Mitchell 3.5 ay hapis ve ayrıca 10 yıl boyunca ülkedeki tüm futbol müsabakalarına giriş yasağı cezasına çarptırıldı. Mitchell'a ayrıca 350 pound'luk da para cezası verilmişti.

Mitchell, hapisten çıktıktan sonra yaptığı ilk açıklamada "Dışarı çıktığım için mutluyum ama hayatımın en güzel 1 ayını geçirdim. Ailemden uzak kalmak elbetteki de zordu fakat her şey çok güzeldi." şeklinde konuştu.

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NELER OLMUŞTU?

Karşılaşmanın son düğünün ardından sahaya giren bir taraftar, Cenk Tosun'a tekme attı ve olaylar çıktı. Salih Uçan ve Muleka'nın da olduğu gruba tekmeyle saldıran kişi hemen oyun alanının dışına çıkarıldı.

Takım kaptanlarından Josef De Souza, Ankaragücü taraftarının saldırısı sonrası söz konusu şahsı tutarak diğer tarafa doğru savurdu. Brezilyalı futbolcu bu hareketin ardından kırmızı kart gördü.