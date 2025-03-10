×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaşlı futbolcular maç sonu itiraf etti: İyi oynamadık!'

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Alex Oxlade-Chamberlain#Felix Uduokhai
Beşiktaşlı futbolcular maç sonu itiraf etti: İyi oynamadık
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 23:38

Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain ve Felix Uduokhai, 2-1 mağlup oldukları Gaziantep FK mücadelesinin ardından konuştu.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftanın kapanış maçında Gaziantep FK'ya sahasında 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Chamberlain ve Felix Uduokhai maç sonu açıklamalarda bulundu. 

"İYİ OYNAMADIK"

Mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını dile getiren Uduokhai, "Söyleyecek kelime bulamıyorum. Rakipten bir kişi fazla oynadık, durum 1-1'di ve 20 dakika vardı. Maçı kaybettik, çok üzücü. Bir kişi fazla kaybetmek üzücü. İyi oynayamadık ve iyi değildik." şeklinde konuştu.

Gözden KaçmasınZorbay Küçük devam dedi, Beşiktaş taraftarı isyan etti: Derbide Türk hakem istemiyoruzZorbay Küçük 'devam' dedi, Beşiktaş taraftarı isyan etti: 'Derbide Türk hakem istemiyoruz!'Haberi görüntüle

"İSTEDİĞİMİZ KALİTEYİ GÖSTEREMEDİK"

İstedikleri performansı sergileyemediklerini söyleyen Chamberlain, "Maç 1-0 olduktan sonra ikinci ve üçüncü golü atmalıydık. Sonrasında rakip bizi cezalandırdı. Gaziantep FK ceza sahasını iyi savundu ve yakaladıkları fırsatları değerlendirdiler. Bu şekilde kaybetmek üzücü oluyor. Kendi ceza sahamızda ve rakip ceza sahasında istediğimiz kaliteyi gösteremedik." dedi.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Alex Oxlade-Chamberlain#Felix Uduokhai

BAKMADAN GEÇME!