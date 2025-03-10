Beşiktaşlı futbolcular maç sonu itiraf etti: İyi oynamadık!'

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftanın kapanış maçında Gaziantep FK'ya sahasında 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Chamberlain ve Felix Uduokhai maç sonu açıklamalarda bulundu.

"İYİ OYNAMADIK"

Mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını dile getiren Uduokhai, "Söyleyecek kelime bulamıyorum. Rakipten bir kişi fazla oynadık, durum 1-1'di ve 20 dakika vardı. Maçı kaybettik, çok üzücü. Bir kişi fazla kaybetmek üzücü. İyi oynayamadık ve iyi değildik." şeklinde konuştu.

"İSTEDİĞİMİZ KALİTEYİ GÖSTEREMEDİK"

İstedikleri performansı sergileyemediklerini söyleyen Chamberlain, "Maç 1-0 olduktan sonra ikinci ve üçüncü golü atmalıydık. Sonrasında rakip bizi cezalandırdı. Gaziantep FK ceza sahasını iyi savundu ve yakaladıkları fırsatları değerlendirdiler. Bu şekilde kaybetmek üzücü oluyor. Kendi ceza sahamızda ve rakip ceza sahasında istediğimiz kaliteyi gösteremedik." dedi.

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