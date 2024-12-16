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Beşiktaşlı futbolcular devre arasında özür diledi

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#Beşiktaş#Adana Demirspor#Süper Lig
Beşiktaşlı futbolcular devre arasında özür diledi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 20:16

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor karşısında ilk devreyi 2-0 geride kapatan Beşiktaş'ta futbolcular, deplasman tribünündeki taraftarlardan özür diledi.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında sonuncu sırada yer alan Adana Demirpor karşısında ilk devreyi 2-0 geride kapatarak taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşattı.

Siyah beyazlıların Adana Demirspor karşısında ilk yarısı 2-0 kapatmasının ardından Beşiktaşlı futbolcular, tribündeki taraftarlara gitti.

Kaptan Mert Günok, soyunma odasına giden arkadaşlarını çağırdı ve taraftarlara doğru gitmelerini istedi.

Tribünlere giden Beşiktaşlı futbolcular, taraftarlardan özür dileyerek ikinci yarıda gereken mücadeleyi vereceklerine dair sözleşti.

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#Beşiktaş#Adana Demirspor#Süper Lig

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