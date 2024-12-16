Beşiktaşlı futbolcular devre arasında özür diledi

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Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında sonuncu sırada yer alan Adana Demirpor karşısında ilk devreyi 2-0 geride kapatarak taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşattı.
Siyah beyazlıların Adana Demirspor karşısında ilk yarısı 2-0 kapatmasının ardından Beşiktaşlı futbolcular, tribündeki taraftarlara gitti.
Kaptan Mert Günok, soyunma odasına giden arkadaşlarını çağırdı ve taraftarlara doğru gitmelerini istedi.
Tribünlere giden Beşiktaşlı futbolcular, taraftarlardan özür dileyerek ikinci yarıda gereken mücadeleyi vereceklerine dair sözleşti.
Beşiktaşlı futbolcuların devre arasında taraftarının yanına gittiği anlarpic.twitter.com/H3Re071PN5— Spor Arena (@sporarena) December 16, 2024