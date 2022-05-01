Beşiktaşlı futbolcudan penaltı tepkisi

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Desteklerinden ötürü siyah beyazlı taraftarlara teşekkür eden Serdar Saatçi, "Golü attım ama çok bir duygu hissetmiyorum. Aileme ve sevdiğim bir kişiye armağan etmek istiyorum. İnşallah nicelerini atarım. Taraftarımızdan Allah razı olsun, hep beni desteklediler. Ben de onları seviyorum. Hoca forma verirse Fenerbahçe maçında oynarım." dedi.

Penaltıya sebebiyet verdiği pozisyondan önce faul olduğunu belirten Welinton ise "Penaltıdan önce faul vardı. Ama mücadeleye devam ettik. Devre arasında hocamız neleri değiştirmemiz gerektiğini gösterdi. En önemlisi, nasıl bir ruhla oynamamız gerektiğini söyledi. Biz de savaştık ve hak ettik. Takım ruhu ile maçı çevirdik. Rakiplerin bize karşı uzun toplar atması normal. Büyük takımız ve önde oynuyoruz. Rakipler de kapanıp arkaya toplar atmak istiyor. Bu maçta daha iyiydik. Bu sorunlara çalışıyoruz, çözüm arıyoruz ve çözüyoruz. Az zaman kaldı ama daha iyi olacağız." diye konuştu.