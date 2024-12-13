Beşiktaşlı futbolcudan ilk 24 ve Athletic Bilbao sözleri

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UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Bodo/Glimt'e deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç ve Jonas Svensson maçı değerlendirdi.

TAYYİP TALHA: ÜST TURA ÇIKABİLECEĞİMİZE İNANIYORUM

Maça iyi başladık. İlk 30 dakika güçlü bir oyun gösterdik. Öne geçtik, ikinci golü bulabilsek farklı olacaktı. Sonrasında yediğimiz goller bizi düşürdü. İyi mücadele verdiğimizi düşünüyorum. Herkes elinden geleni yaptı. Final paslarını daha iyi yapabilsek kazanabileceğimizi düşünüyorum. Kalan iki maçta elimizden geleni yapacağız. Üst tura çıkabileceğimize inanıyorum. İlk golden sonra geriye yaslandık. Bu noktada çözüm üretmeye çalıştık ama ikinci gol bizi beklemediğimiz duruma soktu bizi. Elimizden geleni yaptık ama istediğimiz sonucu alamadık. Üzgünüz.

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"FENERBAHÇE MAÇINDAN SONRA AĞRILARIM OLDU"

Serdar Hocamız bana güveniyor. Güvenini boşa çıkarmamak için elimden geleni yapıyorum. Fenerbahçe maçından sonra ağrılarım oldu. Uzun süre oynamadıktan sonra 3 maç arka arkaya oynamak kolay değildi. Elimden geleni yapıyorum. Takıma faydalı olabilirsem ne mutlu bana.

SVENSSON: İLK GOLÜ YİYENE KADAR İYİ GİDİYORDUK

Maça iyi başladık. İlk golü yiyene kadar iyi gidiyorduk. Top rakipteydi ama biz de kontrataklardan etkiliydik. Basit iki gol yedik. İkinci yarı da zorlandık. Daha fazlasını çıkartabilirdik. Üzgünüz.

"TARAFTARIMIZA BILBAO MAÇINDA İHTİYACIMIZ VAR"

Bir sonraki maçımız Bilbao ile. Bilbao maçında taraftarımıza ihtiyacımız olacak. Bu maçı da kazanmamız gerekiyor. Avrupa Ligi'nde kalan iki maçta yenmemiz gerekiyor bu maçları. 6 puan gerekiyor. Bunu yapmaya Bilbao maçında başlamamız lazım. Bundan önce lige odaklanacağız. Son maçlarda skorlarımız iyi değildi. Fenerbahçe'ye kadar aldığımız skorlar iyi değildi. Bu maçları kazanmamız gerekiyor.