Beşiktaşlı futbolcudan Alanyaspor mağlubiyeti yorumu: "Anlayamıyorum olanları"

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Ligin kalan bölümünde geçen seneden daha fazlasını yapmaları gerektiğini belirten Ersin Destanoğlu, "Üzgünüz. Takım halinde elimizden geleni yapmalıyız. Geçen sezon da böyle şeyler yaşadık ama takımdaşlığı yukarıda tutarak kazandık. Geçen sezondan daha fazlasını yapmalıyız. Düzelteceğiz. Taraftarlarımızı üzdüğümüzü biliyoruz. Ajax'a karşı içeride zor maç olacak. En iyi şekilde hazırlanıp başımız dik sahaya çıkarak kazanmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

"ANLAYAMIYORUM OLANLARI"

Kevin N'Koudou ise "Ne diyebilirim bilemiyorum. Kötü bir süreçteyiz. Başımızı dik tutmalı, daha çok birlikte kalmalıyız. Anlayamıyorum olanları. Günbegün çalışarak daha iyi olmalıyız." dedi.