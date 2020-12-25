Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar'ın acı günü

Beşiktaş, annesini kaybeden golcüsü Vincent Aboubakar için resmi siteden taziye mesajı yayımladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Vincent Aboubakar’ın annesi Maobeal Alice Aboubakar’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Vincent Aboubakar’a, ailesine ve yakınlarına taziyelerimizi iletir, başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.