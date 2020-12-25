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GeriFutbol Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar'ın acı günü
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Haber Giriş: 25.12.2020 - 19:17 | Son Güncelleme:

Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar'ın acı günü

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Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar'ın acı günü
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Beşiktaş, Vincent Aboubakar’ın annesi Maobeal Alice Aboubakar'ın hayata gözlerini yumduğunu açıkladı.

Beşiktaş, annesini kaybeden golcüsü Vincent Aboubakar için resmi siteden taziye mesajı yayımladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Vincent Aboubakar’ın annesi Maobeal Alice Aboubakar’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Vincent Aboubakar’a, ailesine ve yakınlarına taziyelerimizi iletir, başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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