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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.02.2021 - 01:14 | Son Güncelleme:

Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar baba oldu

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Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar baba oldu
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Beşiktaş; Vincent Aboubakar’ın eşinin, Portekiz’de bir erkek bebek dünyaya getirdiğini ve çiftin bebeklerine Christian Aksel ismini verdiğini açıkladı

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar baba oldu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın eşi, Portekiz'de bir erkek bebek dünyaya getirdi. Aboubakar çifti bebeklerine Christian Aksel ismini verdi. Aboubakar ile eşini tebrik eder, Christian Aksel bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." denildi.

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