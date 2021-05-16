Beşiktaşlı futbolcu Valentin Rosier kırdı geçirdi...

Siyah beyazlılar sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız sağ bek, gösterdiği performansla takımının başarısında önemli pay sahibi olurken yayıncı beIN Sports'a sezonun değerlendirmesini yaptı.

Şampiyonluk yarışında sezon boyunca asla pes etmediklerini belirten 24 yaşındaki oyuncu, "Gerçekten ilk kez böyle bir duygu yaşıyoruz. İkimiz zaten ilk kez şampiyon oluyoruz. Takımın çoğunluğu da bizim gibi ilk kez yaşıyor. Rüyada gibiyiz. 3 takımın da şansı vardı ve bu yarıştan biz galip çıktık. Zor günler geçirdik ama pes etmedik. Taraftarın desteği de çok önemliydi. Daha önce böyle bir taraftarla karşılaşmadım. Bu sevgi normal değil, sıra dışı boyutlarda." diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTERİM"

Geleceği hakkında da konuşan Rosier, "Benim için de aynı şekilde. Uygun koşullar oluşursa kulüpler anlaşırlarsa Beşiktaş'ta kalmak isterim. Burada çok mutluyum, gayet memnunum" dedi.

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal'la birlikte röportaj veren Rosier, "Oley, oley, oley, oley, şampiyon Beşiktaş!" şeklinde marş söylerken renkli anlar yaşandı.

Siyah beyazlı formayla ligde 33 maça çıkan Rosier, 1 gol atıp 7 de asist yaptı.