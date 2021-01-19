Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'dan Fenerbahçe itirafı

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan ve son oynanan Galatasaray derbisinde attığı golle takımının kazanmasında büyük pay sahibi olan Josef, sosyal medyadan gelen sorulara yanıt verdi.

Brezilyalı futbolcu, eski takımı Fenerbahçe'de oynarken Beşiktaş'ın sarı lacivertli takımdan daha iyi olduğunu belirtirken ''Ben Fenerbahçe'de oynarken Beşiktaş sanki milli takım gibiydi. Çok kaliteli oyuncular vardı. Bizim o dönemdeki kadromuzdan çok daha iyi kadrosu vardı.'' sözlerini kullandı.

Siyah beyazlı formayla toplamda 14 maça çıkan Josef, 1 gol atıp 2 de asist yaptı.