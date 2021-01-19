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GeriFutbol Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'dan Fenerbahçe itirafı
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Futbol
Haber Giriş: 19.01.2021 - 00:14 | Son Güncelleme:

Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'dan Fenerbahçe itirafı

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Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, sosyal medyadan gelen soruları yanıtladı. Fenerbahçe kariyeriyle ilgili konuşan Josef, Beşiktaş'ın o dönemde daha iyi bir kadroya sahip olduğunu belirtti.

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan ve son oynanan Galatasaray derbisinde attığı golle takımının kazanmasında büyük pay sahibi olan Josef, sosyal medyadan gelen sorulara yanıt verdi.

Brezilyalı futbolcu, eski takımı Fenerbahçe'de oynarken Beşiktaş'ın sarı lacivertli takımdan daha iyi olduğunu belirtirken ''Ben Fenerbahçe'de oynarken Beşiktaş sanki milli takım gibiydi. Çok kaliteli oyuncular vardı. Bizim o dönemdeki kadromuzdan çok daha iyi kadrosu vardı.'' sözlerini kullandı.

Siyah beyazlı formayla toplamda 14 maça çıkan Josef, 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

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