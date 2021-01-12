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GeriFutbol Beşiktaşlı futbolcu Atakan Üner'e 3 takım talip oldu
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Futbol
Haber Giriş: 12.01.2021 - 18:24 | Son Güncelleme:

Beşiktaşlı futbolcu Atakan Üner'e 3 takım talip oldu

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Beşiktaş'ta Türkiye Kupası maçı kadrosuna alınmayan Atakan Üner'e; Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Yılport Samsunspor talip oldu.

Siyah beyazlıların sezon başında Altınordu'dan kadrosuna kattığı ve 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Atakan Üner, forma şansı bulamazken Türkiye Kupası maçı kadrosuna da dahil edilmedi.

TRT Spor'da yer alan habere göre, 21 yaşındaki orta saha oyuncusuna 3 takım talip oldu.

Süper Lig ekipleri Kayserispor ve Çaykur Rizespor'un yanı sıra, TFF 1. Lig ekibi Samsunspor'un da oyuncuyu istediği belirtildi.

Beşiktaşlı futbolcu Atakan Ünere 3 takım talip oldu

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