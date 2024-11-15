Beşiktaşlı Ernest Muci, milli takım kampında sakatlandı!

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta Ernest Muci sakatlandı. Arnavutluk Milli Takımı’nın çarşamba günü gerçekleştirdiği antrenmanda 2-3 oyuncuyu çalımlayıp sert bir vuruş yapan yıldız futbolcu destek ayağını yere koyamadı ve düştü.

Acı içinde yerde kalan Muci’nin durumunu öğrenmek isteyen takım arkadaşları ve teknik heyet yanına koşarken Beşiktaşlı futbolcu ayağının üzerine basmayı denese de başarılı olamadı. Çalışmaya devam edemeyeceğini anlayan ve kenara gelen Muci’nin durumu sağlık ekiplerinin yapacağı detaylı tetkiklerin ardından belli olacak.