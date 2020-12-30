Beşiktaşlı Erdal Erdem, sağlıkçılar için 40 kilometre koştu!

Beşiktaş Futbol A Takımı malzemecisi Erdal Erdem, korona virüs döneminde sağlık çalışanlarına farkındalık oluşturmak amacıyla tek başına koştu.

Erdem, kendi belirlediği 40 kilometrelik parkurda Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, Altunizade Acıbadem Hastanesi ve Medipol Hastanesi'ne uğrayarak sağlık çalışanlarına korona virüs döneminde gösterdikleri gayretten ötürü teşekkür etti.

Erdal Erdem, koşuya başlamadan önce Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı açıklamada, “Bu zor dönemde hayat kurtarmak için hayatlarını feda eden bu uğurda şehit olan değerli sağlık çalışanlarımıza farkındalık ve onların ne kadar değerli bireyler olduklarını göstermek için böyle bir şey yapıyorum. Buradan onlara canı gönülden teşekkür ediyor minnetlerimi sunuyorum. 40 kilometre koşacağım. Onlara 40 değil bin kilometre feda olsun. Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, Acıbadem Hastanesi ve Medipol Hastanesi’nde sonlandıracağım” şeklinde konuştu.

İlk olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne uğrayan Erdem’i, Başhemşire Dr. Zerrin Dandin, Dr. Zakir Sakçı ve beraberindeki doktor, hemşire heyeti alkışlarla karşıladı.

Erdal Erdem, kendisini karşılayan heyete çiçek hediye ederken, Dr. Zakir Sakçı da Erdal Erdem’e teşekkürlerini iletip şu ifadelere yer verdi:



"Korona virüs ile mücadele ettiğimiz bu zorlu süreçte nerdeyse her gün 5-10 tane sağlık çalışanımızı feda ediyoruz. Değerli sağlık çalışanlarına bu uğurda can vermiş sağlık şehitlerimize ve onların mukaddes emanetleri yakınlarını anmak amacıyla böyle bir projede görev alan herkese başta Erdal Erdem olmak üzere teşekkür ederiz. Dünya olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz ama bu süreci de atlatacğız. Güneşli güzel günler bizleri bekliyor. Sağlık çalışanları olarak böyle güzel hatırlanmak insanların sevgisini hissetmek bize moral oluyor."

Erdal Erdem, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ardından diğer hastanelere de uğrayarak koşusunu tamamladı.

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