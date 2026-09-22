Beşiktaşlı Dusan Vlahovic sakatlandı

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Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Amedspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Maç sonrası siyah beyazlılara kötü haber geldi.
Sırbistan'da yayın yapan Mozzart Sport'un haberine göre Dusan Vlahovic, müsabakanın ardından sakatlandı.
MİLLİ TAKIMA GİDEMİYOR
Aktarılan bilgilere göre Vlahovic, Sırbistan Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Yunanistan, Hollanda ve Almanya maçlarında takımının yanında olamayacak.
Dusan Vlahovic, bu sezon çıktığı toplam 7 karşılaşmada 5 gole imza atmıştı.