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Beşiktaşlı Dusan Vlahovic sakatlandı

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#Beşiktaş#Dusan Vlahovic#Sakatlık
Beşiktaşlı Dusan Vlahovic sakatlandı
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2026 14:12

Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, son olarak oynanan Amedspor müsabakasının ardından sakatlandı.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Amedspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Maç sonrası siyah beyazlılara kötü haber geldi.

Sırbistan'da yayın yapan Mozzart Sport'un haberine göre Dusan Vlahovic, müsabakanın ardından sakatlandı.

Beşiktaşlı Dusan Vlahovic sakatlandı

MİLLİ TAKIMA GİDEMİYOR

Aktarılan bilgilere göre Vlahovic, Sırbistan Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Yunanistan, Hollanda ve Almanya maçlarında takımının yanında olamayacak.

Dusan Vlahovic, bu sezon çıktığı toplam 7 karşılaşmada 5 gole imza atmıştı.

 

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#Beşiktaş#Dusan Vlahovic#Sakatlık

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