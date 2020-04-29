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Haber Giriş: 29.04.2020 - 17:49,Son Güncelleme:

Beşiktaşlı Denizciler Grubu'ndan tesis çalışanlarına ramazan desteği

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Beşiktaşlı Denizciler Grubu'ndan tesis çalışanlarına ramazan desteği
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Beşiktaşlı Denizciler Grubu corona virüs günlerinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki çalışanları unutmadı. Beşiktaş'ın 1200 kongre üyesinin oluşturduğu Denizciler Grubu, personele 191 adet Ramazan kolisi yolladı.

İsmail Er / Spor Arena - Beşiktaş'ın 1200 kongre üyesinin oluşturduğu Beşiktaşlı Denizciler Grubu önceki gün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki çalışan personele 191 adet Ramazan kolisi hediye olarak yolladı.

Siyah-Beyazlı kulübe emekleri geçenleri hatırlamak için her yıl organize ettikleri kampanyayı bu sezonda sürdürdüklerini belirten grup sözcünü Semih Dinçer sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya devam edeceklerini söyledi.

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