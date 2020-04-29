Beşiktaşlı Denizciler Grubu'ndan tesis çalışanlarına ramazan desteği
Beşiktaşlı Denizciler Grubu corona virüs günlerinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki çalışanları unutmadı. Beşiktaş'ın 1200 kongre üyesinin oluşturduğu Denizciler Grubu, personele 191 adet Ramazan kolisi yolladı.
İsmail Er / Spor Arena - Beşiktaş'ın 1200 kongre üyesinin oluşturduğu Beşiktaşlı Denizciler Grubu önceki gün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki çalışan personele 191 adet Ramazan kolisi hediye olarak yolladı.
Siyah-Beyazlı kulübe emekleri geçenleri hatırlamak için her yıl organize ettikleri kampanyayı bu sezonda sürdürdüklerini belirten grup sözcünü Semih Dinçer sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya devam edeceklerini söyledi.
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