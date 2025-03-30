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Beşiktaşlı Ciro Immobile için transfer iddiası! İtalyan devi teklif yapacak

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#Beşiktaş#Ciro Immobile#Transfer
Beşiktaşlı Ciro Immobile için transfer iddiası İtalyan devi teklif yapacak
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2025 11:28

Beşiktaş’ın sezon başında kadrosuna kattığı İtalyan golcü Ciro Immobile ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

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Beşiktaş’ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile ile ilgili İtalyan basınından sürpriz bir transfer gelişmesi aktarıldı.

Hatırlanacağı üzere siyah beyazlılar, sezon başında Immobile’yi bonservissiz kadrosuna katmıştı.

Haziran 2026’ya kadar Beşiktaş ile sözleşmesi bulunan Immobile için sezon sonuna dair önemli bir haberi, İtalyan basınına kaleme alındı.

Beşiktaşlı Ciro Immobile için transfer iddiası İtalyan devi teklif yapacak


INTER’İN GÜNDEMİNDE IMMOBILE VAR

Calciomercato’da yer alan habere göre İtalya Serie A devi Inter, transferde gündeminde Immobile’yi aldı.

Inter, sezon sonunda Mehdi Taremi’nin olası ayrılığı sonrası Immobile için Beşiktaş’ın kapısını çalacak.

Ciro Immobile, bu sezon toplamda 33 maça çıkarken 15 gol 3 asistle oynamıştı.

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#Beşiktaş#Ciro Immobile#Transfer

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