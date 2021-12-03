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Beşiktaşlı Atiba'dan Kasımpaşa maçı sonrası açıklama: "Birbirimizi suçlamak yerine kenetlenmeliyiz"

#Beşiktaş#Atiba#Can Bozdoğan
Beşiktaşlı Atibadan Kasımpaşa maçı sonrası açıklama: Birbirimizi suçlamak yerine kenetlenmeliyiz

Beşiktaşlı futbolcular Atiba Hutchinson ve Can Bozdoğan, 1-1 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçını değerlendirdi.

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Gol attığı maçta galip gelemedikleri için üzgün olduklarını kaydeden Can Bozdoğan, "Çok üzgünüz 1 puan için. Bir önceki maça kıyasla bugünkü oyun arasında büyük bir fark var. Bugün gol atmış olabilirim ama galip gelemediğimiz için çok üzgünüm. Bu maçı bir an önce geçeceğiz. Rakamsal anlamda, sprintler anlamında biraz daha iyiydik. Önümüzdeki maçta neler yapabileceğimize bakacağız." dedi.

Takım olarak kenetlenmeleri gereken bir süreçten geçtiklerini söyleyen Atiba Hutchinson, "Kazanmayı çok istedik. Bir şeyleri değiştirmek için iyi bir fırsat olabilirdi, böyle düşünüyorduk. Oyuna iyi başladık, golü bulduk. İkinci yarıda bunları yapamadık. Zor durumdayız. Bu durumdan çıkabilmek için her şeyi deniyoruz. Birbirimiz için oynuyoruz ama skor alamıyoruz. Umarım bir an önce çıkışa geçeriz. Başımızı dik tutacağız. Bir sonraki lig maçında işleri yoluna koyabiliriz. Beşiktaş için her şeyimizi vermeliyiz. Birbirimizi suçlamak yerine kenetlenmeliyiz." diye konuştu.

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#Beşiktaş#Atiba#Can Bozdoğan

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