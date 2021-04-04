Beşiktaşlı Atiba'dan Kasımpaşa maçı itirafı: Acele ettik, dağınıktık

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olarak zirve yarışında önemli bir yara alan Beşiktaş'ta kaptan Atiba Hutchinson, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Günlerinde olmadıklarını ve dağınık bir oyun sergilediklerini söyleyen Atiba, "Kazanmak istedik, sezon boyunca yaptığımız her şeyi tekrar yapmak istiyorduk. 3 puanı hemen kazanmak istiyorduk, biraz acele ettik. Dağınıktık. Bu dağınıklık yüzünden rakibe fazla şans verdik. Günümüz değildi, devam edeceğiz. Kafaları eğmeden önümüze bakacağız. Tüm sezon yaptığımız her şeyi, önümüzdeki maçta tekrarlamak istiyoruz" dedi.

"ALANYA MAÇI İYİ BİR FIRSAT"

Alanya maçını fırsat olarak göreceklerini belirten tecrübeli futbolcu, "Başımız dik, büyük bir kulübüz, büyük oyuncularımız var. Bu şampiyonluğu ne kadar çok istediğimizi göstereceğiz. Alanyaspor maçı da bunun için iyi bir fırsat" ifadelerini kullandı.

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