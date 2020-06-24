Beşiktaşlı Atiba Hutchinson'ın 2. dalya heyecanı

Beşiktaş'a 2013-2014 sezonunda transfer olan 37 yaşındaki futbolcu, 7 sezonda 199 lig maçına çıktı.



Kanadalı futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın, 26 Haziran Cuma günü İttifak Holding Konyaspor ile Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada görev vermesi halinde siyah-beyazlı formayla ligde 200. maçına çıkacak.



- Trabzon maçlarında dönüm noktalarını yaşadı



Huthcinson, siyah-beyazlı takımda Süper Lig'de en fazla forma giyen oyuncu unvanını elinde bulunduruyor.



Kanadalı futbolcu, özellikle Trabzonspor maçlarında, Beşiktaş'taki önemli anlarını yaşadı.



Siyah-beyazlı formayla ilk lig maçına 18 Ağustos 2013'teki Trabzonspor maçıyla çıkan Hutchinson, Beşiktaş'ın Süper Lig'de en çok forma giyen yabancı oyuncu unvanını da yine bordo-mavili takımla oynanan bir karşılaşmada elde etti. Hutchinson, 16 Aralık 2018'de Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayla ligdeki 157. karşılaşmasına çıktı ve 156 maçta görev alan Tomas Sivok'u geçerek rekorun yeni sahibi oldu.



- İki şampiyonluk yaşadı



Kanadalı futbolcu Beşiktaş kariyerinde iki lig şampiyonluğu yaşadı.



Tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlı takımdaki ilk şampiyonluğu için 2 sezon beklemek zorunda kaldı. Beşiktaş'taki ilk şampiyonluk sevincini 2015-2016 sezonunda yaşayan Hutchinson, bir sonraki sezon takımında aynı mutluluğa ortak oldu.



- 2015-2016'da maç kaçırmadı



İstikrarlı futboluyla Beşiktaşlı taraftarların sevgisini kazanan Hutchinson, ilk şampiyonluk sevinci yaşadığı 2015-2016 sezonunun tamamında forma giyme başarısı gösterdi.



Sezon boyunca sakatlık sıkıntısı yaşamayan Kanadalı futbolcu, zorlu periyotta sarı veya kırmızı kart görmeyerek bir başka başarıya imza attı.



- 4 teknik direktörün de vazgeçilmezi oldu



Beşiktaş formasıyla 4 teknik direktörle çalışan Hutchinson, bu çalıştırıcıların her zaman vazgeçilmezi oldu.



Slaven Bilic'in görev yaptığı 2013-2015 döneminde takımın önemli isimleri arasına giren tecrübeli futbolcu, daha sonra görev alan Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın'ın da en güvendiği isimler arasında yer aldı.



- 173 maçta 90 dakika oynadı



Atiba Hutchinson, 199 lig maçının büyük bölümünde 90 dakika sahada kaldı. Siyah-beyazlı oyuncu, 173 maçta 90 dakika görev almayı başardı.



- Savunmadan hücuma dönüşen oyun tarzı



İstikrarlı futboluyla Beşiktaş'ta ve Türk futbolunda önemli bir yer edinen Hutchinson, son 2 sezonda değişen oyun tarzıyla da dikkatleri üzerine çekti.



Geldiği ilk sezonda ön liberoda oynayan ve takım savunmasına büyük katkı veren siyah-beyazlı oyuncu, son 2 sezonda hücumda daha fazla sorumluluk aldı.

Beşiktaş'taki ilk sezonunda sadece bir gol atabilen Hutchinson, sonraki 2 sezon ikişer kez fileleri havalandırabildi. 2016-2017'de bir golde kalan Kanadalı oyuncu, 2017-2018'de ise 2 defa gol sevinci yaşadı. Geçen sezon attığı 4 golle siyah-beyazlı formayla ligdeki en golcü dönemini yaşayan Hutchinson, bu sezon 28. haftada aynı sayıya ulaşmayı başardı.



Kanadalı futbolcu, ayrıca takım arkadaşlarına hazırladığı gol pozisyonlarıyla da hücumdaki katkısını sürdürdü.



- 2 sezonu kart görmeden tamamladı



Siyah-beyazlı oyuncu, Süper Lig kariyerinde 2 sezonu kart görmeden tamamladı.



2015-2016'nın tamamında sahada yer alan Hutchinson, ne sarı ne de kırmızı kart gördü. Kanadalı futbolcu, geçen sezon da ligdeki aynı başarısını sürdürdü.



Beşiktaş'taki ilk sezonunda 4 lig maçında sarı kart gören deneyimli isim, bir sonraki sezon hakemler tarafından bir kırmızı kartla cezalandırıldı. 2015-2016 ve 2018-2019'da kart görmeyen Hutchinson, 2017-2018'de ise bir kırmızı ve 4 sarı kart gördü.



Hutchinson, 2016-2017'de ise 3 sarı kart görmesine rağmen sezonu ceza sınırında tamamlamayı başardı.



Siyah-beyazlı futbolcu, bu sezon da sarı kart ceza sınırında uzun süredir görevini sürdürüyor. Ligdeki ilk sarı kartını 8. haftadaki MKE Ankaragücü maçında gören Hutchinson, 14. haftadaki Kasımpaşa ve 19. haftadaki Göztepe maçlarında aynı durumu yaşadı. Deneyimli oyuncu, sonradan oynadığı 9 maçta sarı kart görmeyerek cezalı duruma düşmedi.



- Gelecek sezon da kalmak istiyor



Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Hutchinson, takımda kalmak için yönetim kuruluyla görüşmelerini sürdürüyor.



Bir sezon daha Beşiktaş forması giymeyi planlayan Kanadalı oyuncu, kalması halinde siyah-beyazlı takımdaki en fazla lig maçına çıkma rekorunu daha da geliştirme fırsatı bulacak.



- Hutchinson'ın ligdeki maçları, golleri, kartları



Atiba Hutchinson'ın Beşiktaş'ta ligde 7 sezonda oynadığı maçların, attığı gollerin ve gördüğü kartların sayıları şöyle:



Sezon Maç Gol Kırmızı Kart Sarı Kart

2013-2014 30 1 - 4

2014-2015 30 2 1 -

2015-2016 34 2 - -

2016-2017 28 1 - 3

2017-2018 25 2 1 4

2018-2019 27 4 - -

2019-2020 25 4 - 3

TOPLAM 199 16 2 14

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