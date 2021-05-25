Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyen Vincent Aboubakar'ın yeni rotası La Liga olabilir

Siyah beyazlıların Porto'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ve attığı gollerle şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Kamerunlu golcünün sözleşmesi sona erdi.

YENi ROTA LA LiGA OLABiLiR

Beşiktaş'ta attığı goller kadar, son haftalarda yaşadığı sakatlık nedeniyle oynamamasıyla da gündemden düşmeyen Aboubakar'ın yeni adresi La Liga olabilir.

Siyah beyazlı formayla 29 maçta attığı 16 golle Cyle Larin'den sonra en büyük katkıyı yapan 29 yaşındaki golcü, son haftalarda yaşadığı sakatlık nedeniyle takımını yalnız bırakmış ve birçok iddia ortaya atılmıştı.

ABOUBAKAR'A BİR KEZ DAHA TALİP OLDULAR

Vincent Aboubakar'la 1+1 yıllık sözleşme yapan Beşiktaş, oyuncunun yıllık ücreti nedeniyle opsiyon hakkını henüz kullanmazken İspanyolların iddiasına göre Valencia'nın listesine girdi.

Haberde şu anda kulüpsüz durumda bulunan Aboubakar'ın menajeriyle temasa geçildiği belirtilirken Valencia'nın geçtiğimiz yıllarda da futbolcu için teklifte bulunduğu ancak başarısız olduğu belirtildi.

Fichajes'te yer alan haberde La Liga ekibi Valencia'nın Aboubakar transferinde favori takım olduğunun altı çizildi.

BEŞİKTAŞ'I LARiN'LE BİRLİKTE TAŞIDI

Siyah beyazlıların şampiyonluk yarışında Cyle Larin'den sonra en skorer isim olan Aboubakar, attığı 16 golün yanı sıra 5 de asist katkısında bulundu.

"F.BAHÇE VE G.SARAY'A GİTMEYECEĞİM"

Kamerunlu golcü geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada adının Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılmasına değinmiş, "Fenerbahçe ve Galatasaray ile adım anılıyor ama ben sadık, gururlu, samimi ve içten bir insanım. Bu kulüplere gitmeyeceğim. Her futbolcu aslında kendi yolunda yürüyor, kendi ismini bir yerlere yazdırıyor. Kararlı futbolcular gittikleri yerlerde bir tarih yazıyorlar. Mesela Pascal Nouma gibi." ifadelerini kullanmıştı.

ABOUBAKAR'IN YERİNE SEFEROVİC

Siyah beyazlılar bu sezon Benfica’da 47 maçta 26 gol, 7 asist üreten Boşnak asıllı İsviçreli santrforu kiralık olarak renklerine katmayı planlıyor.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, menajerlerin Seferovic’in yanı sıra Kuzey Makedonya’nın Shkupi takımından Senegalli ön libero Lamine Diack, Zürih’ten Kosova asıllı İsviçreli sol bek Fidan Aliti ve Anderlecht’ten kaleci Timon Wellenreuther’i önerdiğini söyledi.

Ayrıca Giresunspor ve Adana Demirspor’dan isimlerini gizli tuttuğu iki futbolcuyla görüştüklerini belirten Kocadağ, “Bu sezon olduğu gibi kulübümüzün imkanlarına en uygun futbolcuların transfer edeceğiz” diye konuştu.