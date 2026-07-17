Beşiktaş'la anılan Mohamed Salah'ın menajerinden açıklama!

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Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş son olarak dün akşam Arsenal'den kadrosuna kattığı Leandro Trossard için imza töreni düzenledi.

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Beşiktaşlı taraftarların transfer tezahüratlarıyla gündeme gelen Salah için menajeri Ramy Abbas'tan açıklama geldi.

Abbas: "Salah'ın gelecek sezon nerede oynayacağını hala bilmiyoruz ancak bunu çok yakında öğrenebiliriz." ifadelerini kullandı.

TRANSFER ÇAĞRISI

Siyah-beyazlı taraftarlar, "Ya Allah bismillah, Mohamed Salah" ifadelerinin yer aldığı tezahüratlarla yönetime çağrıda bulundu.

İmza töreninde yapılan bu tezahüratlar, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

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15 MİLYON EUROLUK TALEP

Geçtiğimiz günlerde Mısırlı yıldızın menajerinin, İstanbul'a gelerek Salah'ı siyah-beyazlı kulübe önerdiği iddia edilmişti.

Ayrıca Salah'ın da Beşiktaş forması giymeye sıcak baktığı belirtilirken yıldız futbolcu için yıllık 15 milyon euro maaş talebinde bulunulduğu ileri sürülmüştü.