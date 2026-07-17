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Beşiktaş'la anılan Mohamed Salah'ın menajerinden açıklama!

Güncelleme Tarihi:

#Mohamed Salah#Beşiktaş#Transfer
Beşiktaşla anılan Mohamed Salahın menajerinden açıklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 12:53

İsmi Beşiktaş ile anılan Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın menajeri Ramy Abbas dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş son olarak dün akşam Arsenal'den kadrosuna kattığı Leandro Trossard için imza töreni düzenledi.

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Beşiktaşlı taraftarların transfer tezahüratlarıyla gündeme gelen Salah için menajeri Ramy Abbas'tan açıklama geldi.

Abbas: "Salah'ın gelecek sezon nerede oynayacağını hala bilmiyoruz ancak bunu çok yakında öğrenebiliriz." ifadelerini kullandı.

TRANSFER ÇAĞRISI

Siyah-beyazlı taraftarlar, "Ya Allah bismillah, Mohamed Salah" ifadelerinin yer aldığı tezahüratlarla yönetime çağrıda bulundu.

İmza töreninde yapılan bu tezahüratlar, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Beşiktaşla anılan Mohamed Salahın menajerinden açıklama

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15 MİLYON EUROLUK TALEP

Geçtiğimiz günlerde Mısırlı yıldızın menajerinin, İstanbul'a gelerek Salah'ı siyah-beyazlı kulübe önerdiği iddia edilmişti.

Ayrıca Salah'ın da Beşiktaş forması giymeye sıcak baktığı belirtilirken yıldız futbolcu için yıllık 15 milyon euro maaş talebinde bulunulduğu ileri sürülmüştü.

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#Mohamed Salah#Beşiktaş#Transfer

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