Beşiktaş'la adı anılıyordu: Önder Özen'den Kurban Kurbanov açıklaması!

Muhammet ATMAR
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2026 12:21

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'la ismi anılan isimlerden biri de Karabağ'ın başarılı hocası Kurban Kurbanov olmuştu. Azerbaycan medyasına konuşan Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrasında teknik direktör arayışları devam ederken, gündeme gelen isimlerden birinin de Karabağ teknik direktörü Kurban Kurbanov olduğu hatta siyah-beyazlı yönetimin Kurbanov'la iletişime geçtiği iddia edilmişti.

Azerbaycan medyasına kısa bir açıklama yapan Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Teleqraf'a konuşan Önder Özen, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda yeni teknik direktör adaylarımızın isimleri kesinleşmedi. Ancak Kurban Kurbanov'a yönelik herhangi ilgimiz veya girişimimiz yok. Kurban hoca çok değerli, son derece başarılı bir teknik direktör ve kendisine büyük saygı duyuyoruz. Ancak şu anda Beşiktaş kulübünün gündeminde böyle bir konu yok. Çıkan haberlerin doğru olmadığını belirtmek isterim."

18 YILDA 11 KEZ LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Kurban Kurbanov, Ağustos 2008'den bu yana çalıştırdığı Karabağ FK ile Azerbaycan Premier Ligi'nde bugüne dek 11 kez şampiyonluk yaşadı.

54 yaşındaki başarılı teknik adam, bu süreçte 6 kez de Azerbaycan Kupası'nı kazandı.

Karabağ'ın başında bugüne dek 740 maça çıkan Kurban Kurbanov; 437 galibiyet, 158 beraberlik ve 145 mağlubiyet yaşayarak 1.99 puan ortalaması yakaladı.

