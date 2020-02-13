Beşiktaş'ın zorlu periyodu Medipol Başakşehir maçı ile başlıyor!

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde üst üste 2 maçını kazanan Beşiktaş, 36 puanla 7. sırada bulunuyor.



- Zorlu periyot başlıyor



Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçıyla zorlu bir periyodun içine girecek.

Siyah-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından zirvenin ortaklarından Trabzonspor'u konuk edecek. Bir sonraki hafta, üstünde yer alan takımlardan Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, 25. haftada da MKE Ankaragücü ile evinde oynayacak.

Siyah-beyazlı ekibin zorlu periyodu, 26. haftada Galatasaray'a konuk olacağı derbi maçıyla tamamlanacak.





- Burak Yılmaz serisini sürdürmek için oynayacak



Siyah-beyazlı takımın santrforu Burak Yılmaz, son 4 resmi maçta 4 gol kaydetti.

Kupadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında fileleri havalandıran Burak, Süper Lig'de oynanan Göztepe, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarında da gol sevinci yaşadı.

Burak Yılmaz, bu sezon siyah-beyazlı formayla 9 gole imza attı.



- Gökhan Gönül cezalı



Beşiktaş'ın tecrübeli savunma oyuncusu Gökhan Gönül, sarı kart cezası nedeniyle yarınki zorlu karşılaşmada görev alamayacak.

Süper Lig'in ilk yarısında Trabzonspor, Yukatel Denizlispor ve Kasımpaşa maçlarında sarı kart gören Gökhan, 21. haftadaki Gaziantep FK karşılaşmasında da aynı durumu yaşayarak cezalı duruma düştü.

Sakatlığı henüz geçmeyen Dorukhan Toköz de yarınki mücadelede forma giyemeyecek.



- 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında



Siyah-beyazlı ekipte zorlu maç takvimi öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou ve Umut Nayir, Medipol Başkaşehir maçında kart gördükleri takdirde, gelecek haftaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.





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