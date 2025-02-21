Beşiktaş'ın yıldızlarından Ole Gunnar Solskjaer itirafı: 'Gelmesinin ardından bir şeyler değişti!'

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Rafa Silva, Rashica ve Semih Kılıçsoy'un golleriyle deplasmanda Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından ise siyah - beyazlı futbolculardan Joao Mario, Semih Kılıçsoy ve Tayip Talha Sonuç açıklamalar yaptı.

İşte Beşiktaşlı futbolcuların açıklamaları;

"SOLSKJAER'İN GELMESİNİN ARDINDAN..."

Takım oynadığı zaman daha etkili bir oyuncu olduğunu vurgulayan Joao Mario, "Önemli fırsatlar yakaladık, onları kaçırmasaydık, 7-1 kazanabilirdik. Ole Gunnar Solskjaer'in gelmesinin ardından oyunda bir şeyler değişti. Takım birlikte ve iyi oynadığı zaman, daha etkili olan bir oyuncuyum." şeklide konuştu.

"OLUMLU YÖNDE DOKUNUŞLARI OLDU"

Teknik direktör Solskjaer'e bir parantez açan Tayip Talha Sonuç, "Sakatlıktan döndük ve çok mutluyum. Fiziksel olarak iyi durumdayım. Ole Gunner Solskjaer'in bize olumlu yönde dokunuşları oldu. Beklenmedik bir gol yedik ama erken reaksiyon verdik. Takım arkadaşlarımı mücadelelerinden dolayı tebrik eder. Takım halinde oynadığımızda herkesin işi kolaylaşıyor. Daha rahat savunma ve daha iyi hücum yapıyoruz. Böyle oynadığımız sürece, istediğimiz sonuçları alabiliriz." ifadelerini kullandı.

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"SOLSKJAER BİZİMLE ÇOK İLGİLENİYOR"

İkinci yarıda oyuna dahil olup gol sevinci yaşayan Semih Kılıçsoy ise, "Ole hocamız, bizimle çok ilgileniyor. Bu bizim için şans. ekibi de çok iyi, bize çok değer veriyorlar. Biz de performansımızı yükseltmek istiyoruz ve çalışıyoruz. İdmandan sonra Ole hocamızla son vuruşlara çalışıyoruz." dedi.