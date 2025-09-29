Beşiktaş'ın yıldızlarından Galatasaray derbisi sözleri! 'Zor olacak!'

Haberin Devamı

Süper Lig'de 7. haftanın kapanış karşılaşmasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Tiago Djalo, Gökhan Sazdağı, Vaclav Cerny ve Jota Silva, galibiyetin ardından açıklamalar yaptı.

DJALO: HOCAMIZ BİZE ANLATACAKTIR

"İyi bir maç oynadık. Zor bir maçtı ve Emirhan ile iyi oynadığımızı düşünüyorum. Geliştirecek şeyler her zaman var. Bu hafta içerisinde neleri daha iyi yapabiliriz diye konuşacağız. Galip geldiğimiz için mutluyum.

Bence şu anda derbiyi düşünmekten ziyade, daha önemli olan kendimizi nasıl geliştirebiliriz. Hocamız hafta içerisinde neleri iyi yapmamız gerektiğini bize anlatacaktır. Önemli olan bizim sürekli daha ne kadar iyi olabiliriz, kendimizi ne kadar geliştirebiliriz diye düşünmemiz gerektiği.

En önemli olan nokta, bir oyuncunun hocanın kararlarına göre kendisini adapte etmesi. Kalitem olduğunu biliyorum ve her maçta oynamak istiyorum. Diğer arkadaşlarım da kaliteli. Herkes yüzde yüzünü veriyor ve çok iyi çalışıyor. Hocamız karar verecek."

GÖKHAN SAZDAĞI: ZOR BİR PERİYOTTAN GEÇTİK

"Maç eksiğimiz vardı, bunu biliyoruz. Yukarıya oynamak için böyle maçları kazanmak gerekiyor. Zor bir periyottan geçtik. Kocaelispor iyi mücadele etti. İlk yarıda maçı koparabilirdik ama istemsiz geriye yaslandık. Daha iyi olabilirdi ama stresli bir maçtı bizim için. İyi bitti, mutluyuz. Önümüzdeki hafta derbi var, ona hazırlanacağız. Galibiyet üstüne galibiyetle yukarıya tırmanmak istiyoruz. Böyle devam ettikçe olacağına inanıyoruz.

Cerny olsun Cengiz olsun ikisiyle de anlaşıyorum. Taylan kardeşim, Svensson da var. Kimin oynadığı önemli değil. Arma için mücadele edeceğiz. Kim iyiyse o oynar. Önemli olan takıma katkı vermek. Birçok oyuncuyu tanıyordum önceden. Bu da adaptasyonumu hızlandırdı. Çok iyi bir takım var. Güzel bir birliktelik oldu. Daha çok mücadele ederek yukarıya tırmanmak istiyoruz. Hedefimiz bu."

JOTA: GALATASARAY MAÇI ZOR OLACAK

"Atmosfer çok iyiydi. Burada kazanmak da çok önemliydi. Taraftar karşısında ilk maçımda golümü de attım, bu çok özel. Bunun tadını çıkaracağım. Hayatım boyunca yanımda olacak bir anı... Çok özel bir gündü... Galatasaray maçı zor olacak. Kazanmak için antrenman yapacağız. Beşiktaş her maçı kazanmak için oynar."

CERNY: UMARIM DAHA ÇOK GOL ATARIM

"İlk golümü attığım için mutluyum, umarım daha çok gol atarım. Gökhan Sazdağı ile çok konuşuyoruz ve birbirimizi iyi anladığımızı düşünüyorum. Daha iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum."