Beşiktaş'ın yıldızından corona virüs açıklaması! 'UEFA gelip incelese...'

"Beni en çok mutlu eden şey; tribünlerdeki coşku. taraftarımız bizi her maçta destekliyor. Fenerbahçe ile oynadığımız maçı unutamam. Hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Sergen Yalçın çok otoriter, futbolu bilen, zeki ve açık sözlü bir teknik adam."

BEŞİKTAŞ’ın sezon başında 4 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur’dan transfer ettiği Georges -Kevin n’Koudou Türkiye’de mutlu olduğunu dile getirdi. Röportajımız boyunca hemen hemen tüm sorularımıza içten bir gülümseme ile yanıt veren Kamerun asıllı Fransız futbolcu “Annem bizi güler yüzle yetiştirdi. Annem de benim gibi güler yüzlüdür” derken, yüzündeki tebessümde Beşiktaş’taki güzel ortamın da etkisi olduğunun altını çizdi. Henüz 25 yaşında olmasına karşın şimdiden nantes, Tottenham Hotspur, olympique Marsilya, AS Monaco gibi önemli kulüplerde top koşturan N’Koudou, idolünün Robinho olduğunu söyledi ve başladı anlatmaya:

İngiltere’de uyum sorunu yaşadım

FranSa’da çıkış yaptım. Marsilya’da 41 maçta 10 gol attım. Ardından Tottenham’a 11 milyon Euro karşılığında transfer oldum. Fransa’dan sonra İngiltere’ye uyum sorunu yaşadım. İlk yıl kamp yapamadım. 20 yaşındasın ve birden büyük bir takıma gelmişsin... · tottenhaM’da teknik direktör Pochettino da beni bir türlü oynatmadı. Eksiğim yoktu, bilakis çok çalışıyordum. Ardından Burnley ve Monaco’ya kiralandım. Monaco’da istediğim havayı bulamadım ancak hiçbir zaman çalışmaktan kaçmadım.

BEŞİKTAŞ’ta istediğim havayı yakaladım. Taraftar da beni benimsedi. Ancak bir gün mutlaka İngiltere’ye döneceğim. Hesabım bitmedi.

İrfan Can’ı çok beğeniyorum

SÜPER Lig’de bitime kısa bir süre kaldı. Rakiplerimiz puan kaybederse Avrupa kupaları için şansımız olabilir. Futbolda her şey olur. Ligin ilk yarısında puan cetvelinde altımızda olan kulüplere karşı kötü puanlar kaybettik. Şimdi o puanları arıyoruz. Beni en çok mutlu eden olay tribünlerdeki coşku. Taraftarlarımız bizleri her maçta en iyi şekilde destekledi.

ÇOK önemli teknik adamlarla birlikte çalıştım. Beğendiğim teknik adamlar arasında Bielsa, Guardiola ve Sergen Yalçın bulunuyor.

F.BAHÇE ile yaptığımız maç benim unutamadığım karşılaşmalardan biriydi. Hiç bu kadar heyecanlanmamıştım.

BEŞİKTAŞ’ta olduğum için çok mutluyum. Büyük bir camia... Bunun dışında yabancı oyuncuların çoğu ile aynı lisanı konuşuyoruz. Diaby, Lens, Atiba en çok beraber vakit geçirdiğim arkadaşlarım. · Kadromuz dışında Başakşehirli İrfan Can beğendiğim bir futbolcu.

GALiBiYETE iNANDIK AMA RAKiP DAHA HAZIRDI

“Sergen Hoca kazanacağımıza bizi inandırdı ama koronavirüs salgını konsantrasyonumuzu etkiledi. G.Saray da daha hırslıydı.”

TEKNiK direktörümüz Sergen Yalçın çok otoriter ve futbolu bilen, zeki bir insan. Çok değişik bir stili var. Geldiği günden bu yana pozitif bir hava yakaladık. Antrenmanlarda hatalarımızı yüzümüze söylüyor. Açık sözlü bir teknik adam. Galatasaray maçına çıkmadan bizim kazanacağımıza inandırdı. Biz de inandık ama rakibimiz bizden daha hazır ve hızlıydı. Koronavirüs salgını konsantrasyonumuzu etkiledi hocanın planlarını tam olarak gerçekleştiremedik. Şu da unutulmasın rakibimiz Galatasaray daha hırslı ve tempoluydu.

RAKİBİMİZ karşısında oyuna çok iyi başladık. Ben de çok iyi bir gol pozisyonu yakaladım. Ah o pozisyon... Atsam nakavt olacaktı. Muslera beni yanılttı. Boateng’e pas çıkartır gibi vücut hareketi yaptım, topu kaleye vurdum. Ancak Muslera kurtardı. Gol pozisyonuna girmek atmak kadar önemli.

NEVZAT DEMiR, DüNYANIN EN HiJYENiK TESiSi SEÇiLiR

MALUM Koronavirüs dünyayı tehdit ediyor. En ünlü ligler ertelendi. Türkiye de inşallah kısa sürede bu kötü bela virüsü atlatır. Türkiye’de insanlar çok hassas. Biz de antrenmanlarımızı düzenli olarak sürdürüyoruz.

KULÜBÜMÜZ antrenman tesislerimizin her noktasını dezenfekte ediyor. Başkanımız Ahmet Nur Çebi, yöneticimiz Emre Kocadağ tesislerimizde kuş uçurtmuyorlar. Hiçbir yabancı girmiyor. Bence UEFA gelip incelese Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ni dünyanın en hijyenik tesisi olarak seçer.

FAVORiM BALIK VE SEBZE

İSTANBUL’da çok iyi restoranlar var. Balık ve deniz ürünleri konusunda hassasım. Ama genelde tercihim sebze.

N’KOUDOU’NUN GÖZüNDEN BEŞiKTAŞ

A. Nur Çebi: Baba · Karius: Kurtarıcı · Utku: Genç ve zeki · Caner: Kızınca çok güzel oluyor. İyi insan · Gökhan: Zeki · Atiba: Lider · Ljajic: Sessiz, içine kapanık · Necip: Agresif · Burak: Karizma · Elneny: Pes etmeyen · Lens: Büyük ağabey · Boyd: Sabırlı · Rıdvan: Gelecekteki yıldız · Dorukhan: Hırslı · Rebocho: Gayretli · Vida: Radar · Güven: Pençe · Boateng: Çılgın · Umut: Affetmez.