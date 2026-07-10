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Beşiktaş'ın yıldızı Vaclav Cerny'den milli takım kararı!

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#Beşiktaş#Vaclav Cerny#Milli Takım
Beşiktaşın yıldızı Vaclav Cernyden milli takım kararı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 11:09

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Vaclav Cerny, milli takım kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

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Yeni sezon hazırlıklarına Slovakya'da devam eden Beşiktaş'ta Vaclav Cerny, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

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"HOCAMIZ BİZDEN EN YÜKSEK NOKTAYA ULAŞMAMIZI İSTİYOR"

"Antrenmanlar yoğun bir şiddette devam ediyor. Söylemek istediğim en önemli nokta mantalite. Hocamız bizden en yüksek noktaya ulaşmamızı istiyor ve bizi sürekli zorluyor. Bu anlamda onu çok takdir ediyorum.

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Beşiktaşın yıldızı Vaclav Cernyden milli takım kararı

"DETAYCI VE BİZDEN NE İSTEDİĞİNİ BİLEN BİR TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ VAR"

Hocamızla iletişimimiz çok iyi, her oyuncuyla birebir ilgileniyor. Detayları konuşuyoruz; detaycı ve bizden ne istediğini bilen bir teknik direktörümüz var.

"KALİTELİ VE İYİ OYUNCULAR ALDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

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Her oyuncunun Beşiktaş'ın önemli bir parçası olma gerekliliğini hissetmesi gerekiyor. Kaliteli ve iyi oyuncular aldığımızı düşünüyorum.

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"BU KARARIMI İLK KEZ AÇIKLIYORUM"

Milli takımı bırakma kararını ben aldım. Bu kararımı ilk kez açıklıyorum. Benim için zorlu bir süreçti ve acı verici bir durumdu."

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#Beşiktaş#Vaclav Cerny#Milli Takım

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