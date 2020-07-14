Beşiktaş'ın yıldızı Tyler Boyd: 'Fenerbahçe maçına motiveyiz'

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Tyler Boyd, maç sonunda haftaya oynayacakları Fenerbahçe karşılaşması hakkında açıklama yaptı.

Mücadeleyi yorumlayan Boyd, "Alıştığımızın dışında bir sistemle oynadık, birçok arkadaşımız yoktu, elimizden geleni yaptık. Seyir zevki açısından iyi bir maç değildi, çirkin bir maçtı ama sahaya karakterimizi koymak zorundaydık, öyle de yaptık" ifadelerini kullandı.

Tyler Boyd son olarak "Fenerbahçe maçına yüzde100 motiveyiz, özgüvenimizin en tepesinde maça çıkacağız" dedi.

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