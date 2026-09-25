Beşiktaş'ın yıldızı dünya devinin radarında! Cevap belli oldu

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Beşiktaş formasıyla sergilediği istikrarlı performans ve liderlik yapısıyla Avrupa devlerinin radarına giren Orkun Kökçü için İngiltere’den dev bir transfer iddiası gündeme bomba gibi düştü.

LIVERPOOL PEŞİNDE

İngiltere Premier Lig temsilcisi Liverpool’un, teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde orta saha kurgusuna lider nitelikli bir takviye arayışında olduğu ve hedefine 25 yaşındaki milli futbolcuyu koyduğu öne sürüldü.

PREMIER LİG KANCASI

İngiliz ekibinin scout ekipleri tarafından yakından takip edilen kaptan Orkun Kökçü’nün transfer listesinin ilk sıralarında yer aldığı aktarılırken, Kırmızılar’ın devre arası transfer döneminde siyah-beyazlı yönetimin kapısını resmi bir teklifle çalabileceği ifade edildi. Ada basınındaki haberlerde ayrıca iki Premier Lig kulübünün daha oyuncunun durumunu yakından izlediği kaydedildi.

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DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Beşiktaş formasıyla çıktığı 53 resmi karşılaşmada 14 gol ve 14 asistlik muazzam bir skorer katkısı üreten Orkun Kökçü, sahaya koyduğu karakter ve oyun aklıyla takımın en kritik unsuru konumunda bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'IN TUTUMU NET

Sahadaki hücum organizasyonlarının merkezinde yer alan kaptanları için gelen transfer söylentilerine karşılık Beşiktaş yönetiminin tutumu ise net. Siyah-beyazlı kurmayların, şampiyonluk ve Avrupa hedeflerinde kilit rol oynayan 25 yaşındaki yıldız futbolcuyu ara transfer döneminde takımdan göndermeye kesinlikle sıcak bakmadığı vurgulandı.